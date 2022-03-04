47 осіб загинули внаслідок бомбардування Чернігова російською авіацією, - ОДА

Унаслідок авіаційних ударів військ РФ по Чернігову загинуло 47 осіб: 38 чоловіків та 9 жінок.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Чернігівської обласної адміністрації.

"За уточненою інформацією медичних закладів, учора, 3 березня, внаслідок бомбардування російською авіацією території Чернігова загинуло 47 осіб: 38 чоловіків та 9 жінок. Врятовано 18 осіб", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомлялося, 3 березня віська РФ здійснили авіаційні удари по житлових кварталах Чернігова. Зруйнована школа.

24 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив війну Україні і розпочав масштабне вторгнення. Російські війська обстрілюють та знищують ключові об'єкти інфраструктури, проводять масовані обстріли житлових районів українських міст та селищ із використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. В Україні запроваджено воєнний стан та оголошено загальну мобілізацію.

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