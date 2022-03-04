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Ми пережили ніч, яка могла зупинити історію України та Європи, - брифінг Зеленського щодо ситуації з російським вторгненням

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Ми пережили ніч, яка могла зупинити історію України та Європи, - брифінг Зеленського щодо ситуації з російським вторгненням
Російські війська атакували Запорізьку атомну станцію.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ. 

"Ми боремося проти потужного ворога, який переважає нас за чисельністю. Який переважає нас за кількістю техніки. Але який на тисячі світлових років далекий від нормальних людей, які мають гідність. Ми пережили ніч, яка могла зупинити історію України та Європи. Російські війська атакували Запорізьку атомну станцію", - зазначив глава держави.

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Топ коментарі

  • Petrov Viktor
    Эту кровавую хуйлотварь можно остановить только силой.
  • atv1204 atv
    чем больше и яростнее сопротивляется Украина, ее славные Воины и весь народ Украины - тем быстрее кончина хуйла-кабаева и всего мордора-рф!
    смерть путинским фашистам!
    никакие переговоры на хуйло не подействуют, смерти мирных жителей Украины - вызывают похоть, ночные и дневные поллюции и слюнотечение у спятившего кабаева..
    только отпор и сила способны остановить этого мелкого невзрачного сорвавшегося с цепи психопата кабаева..
  • Александр Петров 933aff40
    Сейчас на Зелю будут сильно давить капитуляцией, обьзьяны захватили ядерные реакторы,Европа очкует шо пипец,держись!!!!
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