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Партії, що пропагують війну, можна буде закрити за рішенням суду

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Партії, що пропагують війну, можна буде закрити за рішенням суду
В Україні за рішенням суду можна буде припинити діяльність партій, релігійних та громадських організацій, які займаються пропагандою війни.

Про це повідомив перший заступник голови парламенту Олександр Корнієнко, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми ухвалили закони №5101 та №5102 про боротьбу з дезінформацією. В результаті, після рішення суду можуть припинити діяльність релігійних організацій, політичних партій та громадських організацій, які займаються пропагандою війни або виправдовують дії країни-агресора", - сказав він.

Крім того, парламентарі підтримали ухвалення законопроекту №7118 про невідворотне покарання для тих, хто перебуває під вартою, а також для тих, хто вчинив окремі злочини (диверсії, шпигунство, терористичні акти) вже в умовах воєнного стану.

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Топ коментарі

  • Zemer
    Колаборантов нужно не закрывать, а уничтожать - выжигать напалмом
  • экзорцист
    ОПЗЖ, РПЦ МП. Результат почне наступати зразу.
  • Михаил Дужик
    Який ще суд потрібен у час воєнного стану. Згадайте що пизділи когорти рабіновичів новінських шуфричів і сотні інших підхуйловців. Ми багато говорили, і я в тому числі, що у випадку війни вони будуть висіти як мінімум на київських каштанах. Але щось не бачу. І знов планують багаторічні суди.Дайте мені зброю. І я хоч своїх місцевих засуджу і виконаю вирок. Бо мені вже похуй на законодавство.
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