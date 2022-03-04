Партії, що пропагують війну, можна буде закрити за рішенням суду

В Україні за рішенням суду можна буде припинити діяльність партій, релігійних та громадських організацій, які займаються пропагандою війни.

Про це повідомив перший заступник голови парламенту Олександр Корнієнко, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми ухвалили закони №5101 та №5102 про боротьбу з дезінформацією. В результаті, після рішення суду можуть припинити діяльність релігійних організацій, політичних партій та громадських організацій, які займаються пропагандою війни або виправдовують дії країни-агресора", - сказав він.

Крім того, парламентарі підтримали ухвалення законопроекту №7118 про невідворотне покарання для тих, хто перебуває під вартою, а також для тих, хто вчинив окремі злочини (диверсії, шпигунство, терористичні акти) вже в умовах воєнного стану.