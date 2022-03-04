"Укрзалізниця" призначила низку додаткових поїздів зі сходу на захід

"Укрзалізниця" призначила низку додаткових поїздів на захід країни з Харкова, Кривого Рогу, Дніпра та Запоріжжя.

Про це залізничний перевізник повідомляє в телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

12:00 – поїзд Дніпро – Львів;

15:00 – поїзд Запоріжжя – Львів;

15:00 – поїзд Лиман – Львів;

16:00 – поїзд Кривий Ріг – Львів;

18:00 – поїзд Харків – Львів;

22:00 – поїзд Харків – Львів;

22:00 – поїзд Запоріжжя – Львів;

22:00 – поїзд Кривий Ріг – Львів;

23:59 – поїзд Запоріжжя – Ужгород.

Посадка на поїзди, що рухаються на захід країни, безкоштовна. Пріоритет надається дітям, жінкам та людям похилого віку.