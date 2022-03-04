Ворог завів в Україну абсолютну більшість своїх військ. Майже вся армія Росії кинута проти нашого народу, - Зеленський

Ворог завів на територію України абсолютну більшість своїх військ. Майже вся армія Росії кинута проти нашого народу.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог завів на територію України абсолютну більшість своїх військ. Майже вся армія Росії кинута проти нашого народу. Але героїчний спротив українців вже 9-й день рятує нас від цієї навали. Українські міста не бачили такої нелюдяності, такої нелюдської жорстокості з часів нацистської окупації. Чернігів, Охтирка, знову Харків, Маріуполь, вони цілеспрямовано знищують цивільну інфраструктуру, знищують людей, знищують житлові квартали", - зазначив Зеленський.

За інформацією глави держави, тільки за вчора у Чернігові російські бомби вбили 47 мирних людей.

"Харків знищують реактивною артилерію та авіаударами. Росія знищує Харків, як це сталося? Сьогодні зранку в Житомирі ракета вдарила по будівлі школи. По дітях", - нагадав Зеленський.

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