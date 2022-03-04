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Ворог завів в Україну абсолютну більшість своїх військ. Майже вся армія Росії кинута проти нашого народу, - Зеленський

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Ворог завів в Україну абсолютну більшість своїх військ. Майже вся армія Росії кинута проти нашого народу, - Зеленський
Ворог завів на територію України абсолютну більшість своїх військ. Майже вся армія Росії кинута проти нашого народу.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог завів на територію України абсолютну більшість своїх військ. Майже вся армія Росії кинута проти нашого народу. Але героїчний спротив українців вже 9-й день рятує нас від цієї навали. Українські міста не бачили такої нелюдяності, такої нелюдської жорстокості з часів нацистської окупації. Чернігів, Охтирка, знову Харків, Маріуполь, вони цілеспрямовано знищують цивільну інфраструктуру, знищують людей, знищують житлові квартали", - зазначив Зеленський.

За інформацією глави держави, тільки за вчора у Чернігові російські бомби вбили 47 мирних людей.

"Харків знищують реактивною артилерію та авіаударами. Росія знищує Харків, як це сталося? Сьогодні зранку в Житомирі ракета вдарила по будівлі школи. По дітях", - нагадав Зеленський.

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Топ коментарі

  • olele
    Активізувалися боти, дуже багато вкидів пішло, направлених на провокування зневіри і паніки. Один із них - ніби про мародерство серед українців, про те що свої ж грабують магазини. Дописи як під кальку, тільки міста міняються.
    Стріляйте на звук, тобто баньте їх відразу.

    Пройшлася вранці околицями, зустріла розбомблене відділення НП. (Так, я поперлася на нову пошту в надії забрати свій крем, а що?)
    Минулого тижня тут був бій, відділення зачинене з вибитими вікнами. А всередині на стелажах лежать посилки, ніхто не поліз грабувати, все так і лишилося, присипане склом.

    Що іще? Хвіртка на вході до нашого комплексу заговорила українською. Там коли замок відмикається, спрацьовує звуковий сигнал. Всі роки він казав: "двєрь аткрииита", незважаючи на скарги і скандали. Навіть малюк наш почав звертати увагу: мам, а чому російською?
    І от сьогодні на виході мене зустрічає приглушене "двері відчинено".
    Я у зв'язку з цим вісім разів вийшла і зайшла, аж дядько з охорони зацікавився.

    Щоб справа зрушила з місця, треба було дочекатись бомбардування Києва. А до того не було технічної можливості. - Тамара Горіха Зерня
  • Кот Бегемот b96e8d54
    У нас на всех репоедов хватит пуль.
  • J Jack 9877a296
    Если про Украину говорят что она новая Америка в Европе, то Польша может вполне стать новой Британией.
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