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Ми завдаємо ворогові максимальних втрат. Б'ємо їх під Миколаєвом, бʼємо під Харковом, бʼємо під Києвом, - Зеленський

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Ми завдаємо ворогові максимальних втрат. Б'ємо їх під Миколаєвом, бʼємо під Харковом, бʼємо під Києвом, - Зеленський
Наша оборона завдає ворогу максимальних втрат.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Майже 9200 вбитих окупантів. На ранок дев'ятого дня війни. Ми б'ємо їх під Миколаєвом. Бʼємо під Харковом. Бʼємо під Києвом. Столиця залишається ключовою мішенню для окупантів. Але вони не зламають нас, не зламають нашу державу. Ніколи. Що б вони не робили, вони все одно програють. Тому що ми – у себе вдома. Ми на своїй землі", - зауважив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог завів в Україну абсолютну більшість своїх військ. Майже вся армія Росії кинута проти нашого народу, - Зеленський

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Топ коментарі

  • atv1204 atv
    Спасибо нашим украинским Воинам!
    украинцы вами гордятся, а весь мир восхищается!
  • Veter Isinski
    Байден, перестать поддерживать хуйло, отдай Украине польские, болгарские МИГ29! 70 штук
  • Виталий Кропивной
    ........а хто виробляє Абрамси? Діти, учіть уроки і не лізьте на такі сайти, тут і без вас досить неуків.
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