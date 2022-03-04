Окупанти обстріляли село Бишів на Київщині, є загиблий і четверо поранених

У селі Бишів Київської області внаслідок обстрілу загинув мирний житель, четверо поранені.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Офіс генерального прокурора України повідомляє у телеграмі.

Фастівська окружна прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом обстрілу збройними силами Російської Федерації села Бишів Фастівського району Київської області. Дії агресора кваліфікуються як порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 Кримінального кодексу України).

"Встановлено, що ввечері 3 березня внаслідок артилерійського обстрілу снаряд влучив у сільський будинок культури, згоріли три легкові автомобілі. Мирний житель, який у той момент був неподалік, зазнав поранення, несумісні з життям, ще чотирьох поранено", - ідеться у повідомленні.

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З початку російської агресії на території Київщини загарбники здійснили 47 обстрілів цивільних об’єктів. Внаслідок таких дій загинуло 25 цивільних осіб, серед яких двоє дітей. Здійснені обстріли школи у Бородянці та дитячого будинку у Гостомелі.