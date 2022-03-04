Новини • Санкції проти Росії, Війна

"Яндекс" попередив акціонерів про ризик дефолту

716211
"Яндекс" попередив акціонерів про ризик дефолту
Поточна сума непогашеної основної суми компанії становить 1,25 мільярда доларів.

Компанія "Яндекс" на тлі санкцій проти Росії через початок повномасштабної війни в Україні попередила акціонерів про ризики дефолту після призупинення її торгівлі цінними паперами, передає Цензор.НЕТ з посиланням УНІАН.

"Згідно з умовами наших конвертованих облігацій зі ставкою 0,75% до 2025 року, у разі призупинення торгівлі нашими акціями класу А більш ніж на п’ять торгових днів, власники цих облігацій будуть мати право вимагати від нас викупу їхніх облігацій за номіналом плюс нараховані відсотки. Поточна сума непогашеної основної суми становить 1,25 мільярда доларів. У групі "Яндекс" наразі недостатньо ресурсів, щоб повністю викупити ці облігації", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МЗС Росії сподівається на скасування санкцій

Довідка УНІАН. "Яндекс" — заблокована в Україні російська ІТ-компанія, що володіє однойменною пошуковою системою та інтернет-порталом. Згідно з рейтингом Alexa, сайт є 50-м за відвідуваністю у світі.

📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Шимус
    Совершенно невероятные новости приходят из Мордора. И это вовсе даже не законы о пропаганде и лояльности, принятые сегодня Госдумой РФ. Глава Правительства РФ Михаил Мишустин объявил об отмене НДС на инвестиционное золото. Теперь следите за руками.Центробанк РФ во главе с Эльвирой Набиуллиной в эти дни искусственно и виртуально держит курс доллара, отменяя торги - это нужно, чтобы те кто нужно во власти и приближённые олигархи успели за минимальное количество рублей скупить золото, которое котируется в долларах. что дальше? А то, что после того, как золото из резервов ЦБ будет распродано, ЦБ отпустит курс рубля. И рубль улетит в стратосферу. Россияне, вам пиздец! Причем не от рук «бандеровцев», а вот от своих же!
  • Alex Dev d4763325
    Яндекс - иди нахуй!
  • экзорцист
    Буду краток: амінь!
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини