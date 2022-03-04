Велика Британія може конфіскувати нерухомість російських олігархів і розмістити там біженців з України, - Рааб

Велика Британія конфіскує майно російських олігархів, якщо для цього будуть правові підстави. А конфіскована нерухомість може бути використана для розміщення біженців з України.

Про це заявив віце-прем'єр країни Домінік Рааб, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Якщо у нас є докази і правова основа, ми це зробимо", - сказав Рааб радіо LBC, коли його запитали про можливість конфіскації власності у відповідь на вторгнення Росії в Україну.

На питання, чи підтримає він використання такої нерухомості для розміщення українських біженців, він відповів: "Так, абсолютно. Ми розглядаємо все комплексно".

Читайте на "Цензор.НЕТ": США планують ввести нові великі санкції проти російської "еліти" і друзів Путіна

24 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив війну Україні і розпочав масштабне вторгнення. Російські війська обстрілюють та знищують ключові об'єкти інфраструктури, проводять масовані обстріли житлових районів українських міст та селищ із використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. В Україні запроваджено воєнний стан та оголошено загальну мобілізацію.