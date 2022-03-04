Зеленський про гуманітарні коридори: сьогодні ми побачимо, чи працює домовленість із РФ
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Вчора, 3 березня, пройшов другий раунд переговорів з Російською Федерацією. Сторони обговорили організацію гуманітарних коридорів для вивезення мирних мешканців.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на брифінг президента України Володимира Зеленського.
"Вчора на переговорах в Білорусі вдалося погодити створення гуманітарних коридорів там, де люди страждають найбільше. Сьогодні ми побачимо, чи працює домовленість", - заявив Зеленський.