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Зеленський про гуманітарні коридори: сьогодні ми побачимо, чи працює домовленість із РФ

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Зеленський про гуманітарні коридори: сьогодні ми побачимо, чи працює домовленість із РФ
Вчора, 3 березня, пройшов другий раунд переговорів з Російською Федерацією. Сторони обговорили організацію гуманітарних коридорів для вивезення мирних мешканців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на брифінг президента України Володимира Зеленського.

"Вчора на переговорах в Білорусі вдалося погодити створення гуманітарних коридорів там, де люди страждають найбільше. Сьогодні ми побачимо, чи працює домовленість", - заявив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна звернулася до Червоного Хреста по допомогу у створенні гуманітарних коридорів

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Топ коментарі

  • Дмитрий Венгереш
    Ага. Як розбомблять всі коридори... На скільки я памʼятаю, вони ще жодного коридора не надали. Всі обстрілювали
  • Александр Супрун bdc02a81
    Валодька, нє нада прікідивацца болєє глупим, чєм ти єсть на самом дєлє...
    Ти тіпа до сіх пор нє вкуріл можно лі вєріть кацикам?
    Хоцца провєріть?
  • Leonidas 4503 5b487af2
    хуйло расстреляет и скажет, шо это фсе постановка западных СМИ
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