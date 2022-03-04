Російські окупанти увірвалися до школи в Баштанці під Миколаєвом та розстріляли директора, - ОДА
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Війська РФ розстріляли директора школи в Миколаївській області.
Про це повідомив голова ОВА Віталій Кім, передає Цензор.НЕТ.
Стало відомо про втрати серед цивільного населення в Миколаєві.
"Мразі! У нас перші втрати серед цивільного населення", - сповістив голова ОВА.
Кім опублікував аудіозапис, на якому сповіщають про розстріл директора школи в Баштанці: "При відході від Баштанки колона заїхала в цей населений пункт, увірвалися до школи, захопили школу, розстріляли директора школи".