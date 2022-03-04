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Російські окупанти увірвалися до школи в Баштанці під Миколаєвом та розстріляли директора, - ОДА

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Російські окупанти увірвалися до школи в Баштанці під Миколаєвом та розстріляли директора, - ОДА
Війська РФ розстріляли директора школи в Миколаївській області.

Про це повідомив голова ОВА Віталій Кім, передає Цензор.НЕТ.

Стало відомо про втрати серед цивільного населення в Миколаєві.

"Мразі! У нас перші втрати серед цивільного населення", - сповістив голова ОВА.

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Кім опублікував аудіозапис, на якому сповіщають про розстріл директора школи в Баштанці: "При відході від Баштанки колона заїхала в цей населений пункт, увірвалися до школи, захопили школу, розстріляли директора школи".

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Топ коментарі

  • Nature of Ukraine
    То ще будем росіян в полон брати і снікерсами годувати??? Знищуйте російських нацистів кругом
  • Alex Chek
    мрази
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    УСІ ВбИВЦІ ЯКі ВБИВАЮТЬ В УКРАЇНІ-ГОРІТИМУТЬ У ПЕКЛІ...
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