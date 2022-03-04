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Захисники України можуть використовувати трофейну техніку та озброєння для відсічі окупанту, - Арахамія

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Захисники України можуть використовувати трофейну техніку та озброєння для відсічі окупанту, - Арахамія
Захисники України можуть використовувати трофейну техніку та озброєння для відсічі окупанту.

Про це повідомив у фейсбуці нардеп "Слуги народу" Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ.

"В цьому питанні наша держава займає однозначну позицію: техніка і озброєння, здобуті в бою, або які були покинуті агресором, на період воєнного стану можуть використовуватися і повинні залучатися нашими силами оборони для захисту нашої території і громадян. Після перемоги у війні, уся трофейна техніка і озброєння, будуть відповідним чином обліковані і легалізовані. А зараз вони мають бути негайно застосовані для оборони!", - зауважив він.

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Топ коментарі

  • Gyro
    Что можно тут сказать?

    Спасибо, Капитан Очевидность!
  • Yri Simash
    Ох і довбойоби керують країною.
  • Александр Супрун bdc02a81
    Спасибо, тебе отец-благодетель

    И как бы мы без тебя

    Прям хз
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