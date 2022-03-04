КМДА просить інтернет-провайдерів підключити до Wi-Fi бомбосховища столиці
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Київська міськадміністрація звернулася до представників інтернет-провайдерів щодо можливості підключення до Wi-Fi сховищ міста.
Про це написав керівник цифрової трансформації Києва (CDTO) та заступник голови КМДА Петро Оленич, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Місто готове співпрацювати і разом організувати підключення до Wi-Fi сховищ Києва", - написав Оленич на своїй сторінці у Facebook.
CDTO Києва заявив, що комунікація та швидкий доступ до інформації наразі мають величезне значення.
"З питань підключення до інтернету бомбосховищ столиці можна звертатися до ІТ департаменту КМДА", - йдеться в повідомленні.