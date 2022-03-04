Міноборони розповіло, що робити, якщо російський окупант хоче здатися: "Вони потрібні для обмінного фонду". ІНФОГРАФІКА

Міністерство оборони України розповіла, що робити, якщо російські окупанти хочуть здатися в полон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенко.

"Російські солдати, окупанти, які покрили себе вічною ганьбою, розбігаються в різні боки і блукають лісами та полями України. Їхнє життя треба берегти. Вони сдля обмінного фонду полонених. Якщо Ви побачили голодного російського солдата, готового здатися в полон, спочатку запропонуйте йому віддати його зброю, потім ведіть його в місцеву сільраду до старости. Або до офісу місцевої ОТГ. Якщо офіс ОТГ знаходиться далеко від вас або це не безпечно, то покличте на допомогу і обов'язково повідомте на номер гарячої лінії щодо полонених Міністерства оборони. Телефон Гарячої лінії з прийому полонених російських окупантів: +380894201863", - розповів він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 22 танкісти елітної частини окупанта здалися в полон, - Бутусов. ВIДЕО