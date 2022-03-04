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Міноборони розповіло, що робити, якщо російський окупант хоче здатися: "Вони потрібні для обмінного фонду". ІНФОГРАФІКА

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Міноборони розповіло, що робити, якщо російський окупант хоче здатися: "Вони потрібні для обмінного фонду". ІНФОГРАФІКА
Міністерство оборони України розповіла, що робити, якщо російські окупанти хочуть здатися в полон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенко.

"Російські солдати, окупанти, які покрили себе вічною ганьбою, розбігаються в різні боки і блукають лісами та полями України. Їхнє життя треба берегти. Вони сдля обмінного фонду полонених. Якщо Ви побачили голодного російського солдата, готового здатися в полон, спочатку запропонуйте йому віддати його зброю, потім ведіть його в місцеву сільраду до старости. Або до офісу місцевої ОТГ. Якщо офіс ОТГ знаходиться далеко від вас або це не безпечно, то покличте на допомогу і обов'язково повідомте на номер гарячої лінії щодо полонених Міністерства оборони. Телефон Гарячої лінії з прийому полонених російських окупантів: +380894201863", - розповів він.

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Міноборони розповіло, що робити, якщо російський окупант хоче здатися: Вони потрібні для обмінного фонду 01

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Топ коментарі

  • Zemer
    А краще взять, та тихенько вбить
  • Vlad Hof
    Дайте оккупанту лопату и скажите чтобы копал яму, там спрятана еда. Когда оккупант совершит самоубийство, закопайте его
  • P O 51867063
    никакой пощады, в расход русофашистских тварей!!!

    любой, кто пришел в Украину с оружием в руках и намерением убивать украинцев - не достоин жизни!!!
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