Якби Білорусь втрутилася у війну проти України, це був би подарунок для Заходу, - Лукашенко

Олександр Лукашенко, який захопив владу у Білорусі, заявив, що білоруська армія не брала участі у російській війні в Україні і не планує, бо якби Білорусь втрутилася, то це був би подарунок для Заходу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із повідомленням на телеграм-канал "Пул першого".

Білоруська армія у спецоперації жодної участі не брала і брати не має наміру", - запевняє білоруський диктатор.

За його словами, Білорусь самотужки прикриває державний кордон від Бреста до Мозиря.

"Та гібридна війна, яка розгорнута проти Білорусі, особливо санкційна війна в економіці та фінансах – це надовго. Вони вчепилися залізобетонно. Про що ми сьогодні дві години із президентом Путіним говорили. Вони вчепилися і не відпустять, поки, як їм здається, з нами не розберуться. Ви ж зрозумієте. Вони штовхають нас у війну в Україні. Якби тільки ми втрутилися зараз у цей конфлікт, де на нас не чекають, – це був би для них подарунок", - запевняє він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Волонтери за ніч створили сайт для громадян Білорусі "Застанся Дома": розповідають, чому білоруським військовим не варто йти проти України