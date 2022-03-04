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Моральний дух окупантів низький, техніка у поганому стані, їжі бракує, – FT

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Моральний дух окупантів низький, техніка у поганому стані, їжі бракує, – FT
Моральний дух російських окупантів низький, техніка погана і в поганому стані, упевнений неназваний посадовець одного з Міністерств оборони Заходу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Українська правда з посиланням на Financial times, яке наводить слова представника оборонного відомства країни ЄС.

"Моральний дух низький, техніка погана та у поганому стані, їм не вистачає продовольства. На півдні солдати професійніші: менше призовників, краще озброєні", - заначає він.

Представники західної розвідки заявили, що нібито неясно, чи Росія не спланувала вторгнення, чи у неї виникли труднощі через сильніший, ніж очікувалося, опір з боку українських сил.

Бен Ходжес, колишній командувач збройних сил США в Європі, заявив, що координувати дії 150 тисяч військових – це складне завдання, особливо коли противник відповідає вогнем.

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Топ коментарі

  • Павло ШОвте
    По подсчетам американцев, украинская армия за неделю использовала 300 противотанковых ракет Javelin против российских оккупантов. Этими ракетами были уничтожены 280 танков, БТР и БМП рашистских захватчиков. Процент успешных страйков - 93%
  • Шимус
    мля
  • Leonidas 4503 5b487af2
    насчет еды, расчет прост - будут грабить местное население
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