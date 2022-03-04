Захід має допомогти Україні створити систему ППО, - Науседа
Про це пише "Європейська правда" із посиланням на Delfi, передає Цензор.НЕТ.
"Ми повинні допомогти українцям у створенні системи протиповітряної оборони, інакше домінування Росії в повітряному просторі цієї країни призведе до величезних втрат на Землі", - сказав Науседа.
На питання, чи може НАТО ризикувати і взяти участь у прямому конфлікті з Росією, він відповів, що Захід має бути "рішучішим".
"Важко сказати, я думаю, що всі наші дії позначаться на поведінці Росії. Чим рішучіші ми будемо, тим більша ймовірність досягнення миру", - сказав президент Литви.
Він зауважив, що "апетит Путіна непомірний", а якнайшвидше припинення військової агресії в Україні піде на користь як Заходу, так і Росії.
"Ніхто не може гарантувати, що імперський апетит Росії (обмежиться Україною). Хто на черзі? Ніхто не знає. Важливо зрозуміти – цьому немає кінця. Амбіції Путіна безмірні. Чим раніше ми їх зупинимо, тим краще буде нам, тим краще буде і для Росії. Оскільки Росія страждатиме. Росія заплатить величезні гроші за цю інтервенцію, вона вже платить після нових рішень про санкції та ізоляцію Росії", - сказав Науседа