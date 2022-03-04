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Захід має допомогти Україні створити систему ППО, - Науседа

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Захід має допомогти Україні створити систему ППО, - Науседа
Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що Захід має допомогти Україні зі створенням системи протиповітряної оборони.

Про це пише "Європейська правда" із посиланням на Delfi, передає Цензор.НЕТ.

"Ми повинні допомогти українцям у створенні системи протиповітряної оборони, інакше домінування Росії в повітряному просторі цієї країни призведе до величезних втрат на Землі", - сказав Науседа.

На питання, чи може НАТО ризикувати і взяти участь у прямому конфлікті з Росією, він відповів, що Захід має бути "рішучішим".

"Важко сказати, я думаю, що всі наші дії позначаться на поведінці Росії. Чим рішучіші ми будемо, тим більша ймовірність досягнення миру", - сказав президент Литви.

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Він зауважив, що "апетит Путіна непомірний", а якнайшвидше припинення військової агресії в Україні піде на користь як Заходу, так і Росії.

"Ніхто не може гарантувати, що імперський апетит Росії (обмежиться Україною). Хто на черзі? Ніхто не знає. Важливо зрозуміти – цьому немає кінця. Амбіції Путіна безмірні. Чим раніше ми їх зупинимо, тим краще буде нам, тим краще буде і для Росії. Оскільки Росія страждатиме. Росія заплатить величезні гроші за цю інтервенцію, вона вже платить після нових рішень про санкції та ізоляцію Росії", - сказав Науседа

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Топ коментарі

  • Первый Второй
    Безусловно, господин Президент прав, но это завтра, потому что долго. Я сегодня нам нужны западные "отпускники" ПВО-шники, летчики. Из хороших новостей F-16 уже защищает небо Украины.
  • Andy S 89bd7d80
    В 2014м часть украинцев билась с мордором. А в 2019м 70% выбрали человека, который долго заглядывал в глаза путлеру и тратил бюджет на дороги для русских танков.
  • Павло ШОвте
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