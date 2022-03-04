Уже 130 компаній виготовляють гуманітарні продуктові набори, – міністр Лещенко

Уже 130 українських виробників харчових продуктів та представників бізнесу об'єдналися для виробництва 1 млн продуктових наборів для людей із вразливих категорій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко на своїй Facebook-сторінці у четвер увечері.

"Уже 130 патріотичних виробників зголосилися допомагати своїм співвітчизникам. Дякую всім, хто підтримав мою ідею! Міністерство аграрної політики та продовольства України разом із Міністерством соціальної політики України надійно забезпечують постачання наборів соціально вразливій категорії громадян. Закликаю виробників звертатися до Координаційного штабу збору продовольчої допомоги та передати продукти тривалого зберігання", - наголосив міністр у соцмережі.

За його даними, до програми продуктових наборів активно залучаються нові учасники українського бізнесу.

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Міністр заявив, що виробники та постачальники їжі можуть приєднатися до програми, заповнивши онлайн-форму за посиланням: https://bit.ly/3BWeHf4