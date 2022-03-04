Російське командування розуміє наслідки масштабної танкової атаки ЗАЕС і шантажує світ ядерною катастрофою, - ОП

Радник керівника ОПУ Андрія Єрмака Михайло Подоляк прокоментував ситуацію на ЗАЕС.

Російське командування не могло не знати, чим загрожує Україні та всій Європі масштабна танкова атака, спрямована проти Запорізької атомної станції, наголошує радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Українську Правду.

"Наслідки, ризики, обсяги руйнувань – все було продумано заздалегідь російськими. Тобто буквально кожен російський військовий, задіяний у цій атаці, чудово розумів усі можливі наслідки. І це треба враховувати, намагаючись зрозуміти мотиви дії росіян в Україні," - зазначає Михайло Подоляк.

"Якщо держава шантажує світ ядерною катастрофою, вона має нести максимальну відповідальність," - наголошує Подоляк.

Нагадаємо, територія Запорізької атомної електростанції захоплена російськими військами, вони контролюють адмінбудівлі та прохід на станцію.