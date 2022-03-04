Російське командування розуміє наслідки масштабної танкової атаки ЗАЕС і шантажує світ ядерною катастрофою, - ОП
Російське командування не могло не знати, чим загрожує Україні та всій Європі масштабна танкова атака, спрямована проти Запорізької атомної станції, наголошує радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Українську Правду.
"Наслідки, ризики, обсяги руйнувань – все було продумано заздалегідь російськими. Тобто буквально кожен російський військовий, задіяний у цій атаці, чудово розумів усі можливі наслідки. І це треба враховувати, намагаючись зрозуміти мотиви дії росіян в Україні," - зазначає Михайло Подоляк.
"Якщо держава шантажує світ ядерною катастрофою, вона має нести максимальну відповідальність," - наголошує Подоляк.
Нагадаємо, територія Запорізької атомної електростанції захоплена російськими військами, вони контролюють адмінбудівлі та прохід на станцію.