Гарячим залишається Південний напрямок, окупанти концентрують ресурси для спроб оточення Одеси, - Данілов
Про це повідомив у фейсбуці секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.
"При цьому російське окупаційне командування вже використало не менше 95% підготовлених БТГр і потребує термінового підтягування резерву. Жорнова ЗСУ, ТРО та інших силових підрозділів щодо перемелювання різноманітних "Z", "V", "A" та іншого російського окупаційного матеріалу працюють ефективно і вправно. Усвідомлюючи слабкість власних позицій і з метою виграти час для передислокації і оновлення, ворог наносить інтенсивні авіаційні та ракетно-артилерійські удари по військових та цивільних об’єктах", - зауважує Данілов.
Він нагадав, що сьогодні вночі путінський режим поставив світ перед загрозою глобальної катастрофи. Російськи терористичні війська обстріляли територію Запорізької АЕС - внаслідок чого зайнялася пожежа, і тільки завдячуючи героїчним діям загону ГУ ДСНС України в Запорізькій області вдалось локалізувати небезпеку.
"Все це наслідок неспроможності Кремля досягнути своїх цілей в Україні військовими методами, що призвело до санкціонування путіним методів неприховано терористичних. Про це свідчить, зокрема, використання санітарних автомобілів із символікою Червоного Хреста для перевезення озброєння і боєприпасів; перевдягнення, насамперед, російськими силами спеціальних операцій та десанту в українську військову форму, обстріли мирних районів, міст і сіл", - додає він.
Тому для всієї російської верхівки Гаага наближається все швидше й невідворотно.
"Гарячим залишається Південний напрямок, на якому окупант концентрує ресурси для активних дій щодо спроб оточення Одеси. Українське військо готове до відсічі окупанту і його знищення, де б він не знаходився! Слава Україні! Смерть ворогам!", - резюмував секретар РНБО.