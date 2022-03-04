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Агентство S&P знизило рейтинг Росії до переддефолтного рівня

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Агентство S&P знизило рейтинг Росії до переддефолтного рівня
Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings опустило кредитний рейтинг Російської Федерації в іноземній валюті до CCC-. Наступний рівень D означатиме дефолт.

Про це йдеться у повідомленні агентства, інформує Цензор.НЕТ.

"Зниження рейтингів Росії слідує за введенням заходів, які, як ми вважаємо, можуть істотно збільшити ризик дефолту", - сказано в повідомленні.

Аналітики агентства зазначають, що війна з Україною призвела до санкцій проти Росії з боку Заходу, в тому числі, щодо валютних резервів Банку Росії. Це робить істотну частину резервів недоступною, що негативно позначиться на здатності ЦБ РФ служити кредитором останньої інстанції, а також підриває те, що до недавнього часу було основою кредитоспроможності Росії - її чисту валютну позицію.

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"Щоб стримати підвищення валютних курсів і волатильність фінансових ринків, а також захистити залишилися валютні буфери, влада Росії, серед інших кроків, ввела заходи контролю за рухом капіталу, які, як ми розуміємо, можуть обмежити своєчасне отримання власниками російських держпаперів - нерезидентами відсотків за боргом, а також виплати основної суми боргу", - відзначають в S&P.

Рейтинги Росії залишаються на перегляді з негативним прогнозом. "Приміщення рейтингів на перегляд з негативним прогнозом означає, що ми можемо знову погіршити їх протягом наступних кількох тижнів", - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі

  • ladyar
    Рейтинг 404
  • наташа березина
    Не пам'ятаю де я це прочитала,але це для кацапів :

    Меня это не касается...

    Однажды мышь заметила, что хозяин фермы поставил мышеловку. Она рассказала об этом курице, овце и корове. Но все они отвечали: «Мышеловка - это твои проблемы, к нам она никакого отношения не имеет!»
    Чуть позже в мышеловку попалась змея - и укусила жену фермера. Пытаясь её излечить, жене приготовили суп из курицы. Потом зарезали овцу, чтобы накормить всех, кто приехал навестить больную. И, наконец, закололи корову, чтобы достойно накормить гостей на похоронах.

    И все это время, мышь наблюдала за происходящим через дыру в стене и думала о вещах, которые ни к кому никакого отношения не имеют.

    Мораль:

    Если Вас что-то не касается напрямую, не думайте, что это что-то не ударит Вас по голове.
  • Папєрєднік
    Мордору пиздець!
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