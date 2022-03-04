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Мародерів будемо знищувати на місці, - Турчинов

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Мародерів будемо знищувати на місці, - Турчинов
Мародерів будемо знищувати на місці.

Про це сказав екссекретар РНБО Олександр Турчинов в штабі Подільського батальону тероборони Києва, інформує Цензор.НЕТ.

"Хочу попередити покидьків, які намагаються грабувати залишені киянами домівки, наші бійці будуть вас знищувати на місці, без будь-яких судових процедур. Тому що мародери - зрадники і вороги України, які працюють на російську армію і підлягають знищенню, як будь-які окупанти", - наголосив Турчинов.

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Топ коментарі

  • Мобильный крематорий
    Правильное решение. никаких сантиментов. Если ещё какого кацапского свина из командования можно оставить для обмена, то всех остальных в расход. Без шума и пыли, просто в расход. Особенно манкуртов.
  • Roman I 19915c5b
    Слава Пастору! Смерть москалям!
  • Fish Man
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