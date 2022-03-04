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Росія готується кинути в Україну військовослужбовців запасу з Москви. ДОКУМЕНТ

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Росія готується кинути в Україну військовослужбовців запасу з Москви. ДОКУМЕНТ
Військовослужбовці запасу м. Москва мають до 20 ківітня з’явитися до мобілізаційних відділів.

Відповідний наказ опублікував у фейсбуці російський бізнесмен Михайло Ходорковський, інформує Цензор.НЕТ.

"Війна прийшла до Москви", - написав він.

Згідно з наказом, до 20 квітня начальники мобілізаційних відділів мають звірити облікові картки військовослужбовців запасу, а ті мають з'явитися до мобілізаційних відділів.

Наказ датований 24 січня 2022 року.

Росія готується кинути в Україну військовослужбовців запасу з Москви 01
Росія готується кинути в Україну військовослужбовців запасу з Москви 02

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Топ коментарі

  • xoxoxo
    Про москвичей еще в советской армии говорили что это хуесосы. Вряд ли что то поменялось.
  • Serg Koshserg
    ЧМОшники,
    в совке в армии москвичей называли ЧМО, человек московской области
  • Constantine N
    О, прям москалі-москалі
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