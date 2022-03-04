Росія готується кинути в Україну військовослужбовців запасу з Москви. ДОКУМЕНТ
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Військовослужбовці запасу м. Москва мають до 20 ківітня з’явитися до мобілізаційних відділів.
Відповідний наказ опублікував у фейсбуці російський бізнесмен Михайло Ходорковський, інформує Цензор.НЕТ.
"Війна прийшла до Москви", - написав він.
Згідно з наказом, до 20 квітня начальники мобілізаційних відділів мають звірити облікові картки військовослужбовців запасу, а ті мають з'явитися до мобілізаційних відділів.
Наказ датований 24 січня 2022 року.