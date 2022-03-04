Росія готується кинути в Україну військовослужбовців запасу з Москви. ДОКУМЕНТ

Військовослужбовці запасу м. Москва мають до 20 ківітня з’явитися до мобілізаційних відділів.

Відповідний наказ опублікував у фейсбуці російський бізнесмен Михайло Ходорковський, інформує Цензор.НЕТ.

"Війна прийшла до Москви", - написав він.

Згідно з наказом, до 20 квітня начальники мобілізаційних відділів мають звірити облікові картки військовослужбовців запасу, а ті мають з'явитися до мобілізаційних відділів.

Наказ датований 24 січня 2022 року.



