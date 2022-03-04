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Радіаційний фон на території Запорізької області не несе загрози життю та здоров'ю населення, - МОЗ

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Радіаційний фон на території Запорізької області не несе загрози життю та здоров'ю населення, - МОЗ
За даними Запорізького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ, радіаційний фон на території Запорізької області лишається без змін.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ України.

За результатами планових моніторингових досліджень, радіаційний фон не несе загрози життю та здоров’ю населення.

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Встановлено, що радіаційний гамма фон не перевищує властивий для цієї території природний фон:

Радіаційний фон на території Запорізької області не несе загрози життю та здоровю населення, - МОЗ 01м. Енергодар – 9-12 мкР/год;

Радіаційний фон на території Запорізької області не несе загрози життю та здоровю населення, - МОЗ 01м. Мелітополь – 9-12 мкР/год;

Радіаційний фон на території Запорізької області не несе загрози життю та здоровю населення, - МОЗ 01смт. К-Дніпровка – 11.2 мкР/год;

Радіаційний фон на території Запорізької області не несе загрози життю та здоровю населення, - МОЗ 01м. Бердянськ, м. Оріхів, м. Токмак, смт Чернігівка, смт Андріївка — 12.5 мкР/год;

Радіаційний фон на території Запорізької області не несе загрози життю та здоровю населення, - МОЗ 01м. Пологи – 11-14 мкР/год;

Радіаційний фон на території Запорізької області не несе загрози життю та здоровю населення, - МОЗ 01м. Василівка – 16 мкР/год;

Радіаційний фон на території Запорізької області не несе загрози життю та здоровю населення, - МОЗ 01м. Херсон – 8-10 мкР/год.

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Як повідомлялося, війська РФ намагаються прорвати оборону та захопити Запорізьку атомну електростанцію. Окупанти ведуть обстріли з важкої техніки. В результаті обстрілів на АЕС виникла пожежа. А пізніше в Енергодарі пролунав потужний вибух. Що саме вибухнуло - поки що достеменно невідомо.

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