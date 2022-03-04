У МЗС Німеччини анонсували нові санкції проти Росії

Федеральний міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок анонсувала подальші каральні заходи проти Росії.

Про це вона сказала в п'ятницю на полях спеціальної зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО в Брюсселі, пише "Європейська правда" із посиланням на видання Bild, передає Цензор.НЕТ.

"Крім трьох жорстких пакетів санкцій, які ми вже ухвалили, ми вживатимемо подальших заходів, спрямованих на центр путінської влади", - сказала вона.

Бербок не надала подальших подробиць майбутніх санкцій.

Вже запроваджені санкції ЄС проти Росії передбачають жорсткі економічні та фінансові санкції. Крім того, деякі олігархи, пов’язані з президентом Росії Путіним, вже потрапили до санкційного списку ЄС.

Серед іншого, санкції заморожують їхні активи в ЄС та обмежують їхню свободу пересування.

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