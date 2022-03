"Укроборонпром" законтрактував дуже багато зброї для українських військ і просить українців допомогти з її придбанням: "Маховик набирає обертів, і нам потрібні гроші"

"Укроборонпром" просить українців допомогти з закупівлею зброї для української армії. Уряд України дозволив концерну приймати платежі від людей та від юридичних осіб.

Про це написав у Facebook волонтер і учасник війни на Донбасі Олег Болдирєв (псевдонім - Мартин Брест), інформує Цензор.НЕТ.

"Перша новина. Ми знайшли зброю. Багато зброї та боєкомплекту. Номенклатура – ​​від автомата до РСЗВ. Включно з патронами, снарядами, гранатометами тощо. Включаючи БПЛА та ПЗРК. Ми розпочали переговори та уклали контракти. У нас, "Укроборонпрому", є необхідні ліцензії на закупівлю озброєння, тому одразу ми працювали над закупівлею саме зброї, а не засобів захисту тощо. Волонтерські фонди та інші організації взяли це на себе, а ми повинні були зосередитись на зброї, бо іноземці можуть продати його лише ліцензіатам, тобто нам", - розповів він.

"Друга новина. Ми знайшли зброю та вже підписали багато контрактів. Зробили аванси. Зброю вже везуть. Звичайно - кількість і номенклатуру я писати не можу і не буду, але ви охренієте, чесно. Ми витратили всі гроші з рахунків. Маховик набирає обертів, і нам потрібні гроші. Дуже потрібні. Тож зараз ви можете купити зброю для українських військ. Вперше в історії сучасної України абсолютно легально, з дотриманням усіх норм закону. Уряд України дозволив нам приймати платежі від людей та від юридичних осіб. Нижче я напишу реквізити та попрошу максимального репоста. Будь ласка. Ми пахали над цим сім днів, ми домовилися, ми забронювали, і ми купуємо. Багато хто з вас приходив у ТРО, казали "ми вам передзвонимо", пам'ятаєте? Воооот", - закликав він.

Реквізити:

- Для внесків фізичними особами:

Одержувач: ДК Укрспецекспорт

ЄДРПОУ: 21655998

IBAN: UA023223130000002600101286329

Призначення: внесок

Рахунок мультивалютний

- Для внесків юридичними особами:

BENEFICIARY "UKRSPECEXPORT"

BENEFICIARY’S COUNTRY: UKRAINE

BENEFICIARY’S ADRESS: 36, Dehtiarivska St., Kyiv, 04119

IBAN: UA023223130000002600101286329

BANK OF BENEFICIARY: JSC "THE STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE"

SWIFT: EXBSUAUXXXX