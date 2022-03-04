Україна потребує негайної допомоги у відбитті російських атак у повітрі, – Кулеба

Кулеба вкотре закликав НАТО вжити термінових заходів, щоб закрити українське небо від нападів РФ в повітрі, а також попросив передати Україні бойові літаки, за допомогою яких Повітряні сили Збройних сил України зможуть ефективно протидіяти російській військовій авіації.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що Росія намагається зруйнувати Україну такою ж тактикою, якою вона зруйнувала Сирію, інформує Цензор. НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Наша держава готова воювати, ми продовжуємо боротися проти російської навали, але ми потребуємо негайної допомогти у відбитті російських атак у повітрі. Війна Путіна проти України розвивається таким чином, що настане момент, коли країни НАТО будуть готові забезпечити Україну буквально всім, аби зупинити Росію від нападу на всю Європу та перетворення життя європейських країн на жахіття. Я хочу вірити, що ви почнете діяти рішуче, поки ще не пізно,"- наголошує Кулеба.

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