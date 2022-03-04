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Україна потребує негайної допомоги у відбитті російських атак у повітрі, – Кулеба

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Україна потребує негайної допомоги у відбитті російських атак у повітрі, – Кулеба
Кулеба вкотре закликав НАТО вжити термінових заходів, щоб закрити українське небо від нападів РФ в повітрі, а також попросив передати Україні бойові літаки, за допомогою яких Повітряні сили Збройних сил України зможуть ефективно протидіяти російській військовій авіації.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що Росія намагається зруйнувати Україну такою ж тактикою, якою вона зруйнувала Сирію, інформує Цензор. НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Наша держава готова воювати, ми продовжуємо боротися проти російської навали, але ми потребуємо негайної допомогти у відбитті російських атак у повітрі. Війна Путіна проти України розвивається таким чином, що настане момент, коли країни НАТО будуть готові забезпечити Україну буквально всім, аби зупинити Росію від нападу на всю Європу та перетворення життя європейських країн на жахіття. Я хочу вірити, що ви почнете діяти рішуче, поки ще не пізно,"- наголошує Кулеба.

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Топ коментарі

  • олег иванов 9d1a2ffb
    Крик о помощи в никуда.Хваленое НАТО усралось от страха перед ХУЙЛОм.Выражают глубокую обеспокоенность.Дайте оружие ПВО и самолёты,и труситесь от страха дальше.
  • Garry Grant
    Это бесполезно,Кулеба. В НАТО как раз стирка собственных штанов в самом разгаре.
  • Александр 57780cc6
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