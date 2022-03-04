5 кроків, як створити безпілотну зону над Україною від експерта програм досліджень UIF Умланда: Ніякі війська НАТО не потрібні
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Експерт програми європейських, регіональних і російських досліджень UIF Андреас Умланд розповів про те, як країни НАТО у 5 кроків можуть створити безпілотну зону над Україною.
Свої рекомендації він розмістив на своїй сторінці у соцмережі, інформує Цензор.НЕТ.
Він пропонує обрати низку аеропортів, що розташовані у Західній Україні, попередньо забезпечивши їх необхідною кількістю зенітних установок, надати Україні декілька десятків списаних винищувачів та перебазувати їх у визначені аеропорти. Крім того, на Заході необхідно знайти пілотів-добровольців, яким нададуть українське громадянство. "Нехай ці українські громадяни літають на українських винищувачах із визначених аеропортів над усією територією країни. Ніякі війська НАТО чи територія НАТО не потрібні", - підсумував він.