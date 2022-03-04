Внаслідок бою російських окупаційних військ один з одним під Северинівкою на Київщині знищено 9 танків та 4 БТР, - Сухопутні війська ЗСУ
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Групи окупаційних російських військ вступили в бій з один одним під Северинівкою на Київщині.
Про це повідомили у Сухопутних військах ЗС України, передає Цензор.НЕТ.
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Щойно на Київщині, під Северинівкою, російські окуаційні війська вступили в бій із... російськими окупаційними військами. В результаті, завдяки "friendly fire" було знищено 9 танків та 4 БТР. Відповідно це зекономило нам 13 Javelin. ЗСУ з розумінням ставляться до прояву таких суїцидних уподобань у окупантів і просять їх продовжувати саме в цьому дусі. А матусям РФ рекомендуємо з'ясувати, де зараз перебувають їхні нащадки - у списках утилізованих окупантів або поки що серед живих. Але це лише за бажанням. Можна не з'ясовувати. Все одно вони будуть в одному списку, але в різних целофанових пакетах", - йдеться у повідомленні.