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У Львові не працюють стаціонарні телефони, - Садовий

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У Львові не працюють стаціонарні телефони, - Садовий
Мер Львова Андрій Садовий заявляє про проблеми із роботою стаціонарних телефонів у місті.

Про це він написав у своєму телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

"Фіксуємо несправну роботу стаціонарних телефонів у Львові. Наразі неможливо здійснити вхідні та вихідні дзвінки між стаціонарними та мобільними операторами", - написав Садовий.

Тим часом у компанії "Укртелеком" заявили, що стаціонарний зв'язок у Львові працює з обмеженнями через пошкодження мережі, вже розпочато роботу щодо усунення пошкодження.

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"Через пошкодження мережі частина (приблизно 50%) міських телефонів не працює. Інші працюють у межах міста. Бригада вже виїхала. Сподіваємося оперативно відновити", – зазначили у компанії.

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Топ коментарі

  • Бандерівець
    Стаціонарні під час війни це дуже добре! Шкода що не працюють!
  • Вася Шевченко f77d76ba
    нашим детям тяжело объяснить что такое стационарный телефон, как переключать каналы плоскогубцами и зачем красить пол яйца блендамедом)))) но зато им не надо объяснять что "руцкий корабль идет нахуй!" - это не маты... это наша жизнь !
  • Bob Fayn
    це кридор постачання..з Західних країн..це тилова база..інакше гаплик
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