У Львові не працюють стаціонарні телефони, - Садовий
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Мер Львова Андрій Садовий заявляє про проблеми із роботою стаціонарних телефонів у місті.
Про це він написав у своєму телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.
"Фіксуємо несправну роботу стаціонарних телефонів у Львові. Наразі неможливо здійснити вхідні та вихідні дзвінки між стаціонарними та мобільними операторами", - написав Садовий.
Тим часом у компанії "Укртелеком" заявили, що стаціонарний зв'язок у Львові працює з обмеженнями через пошкодження мережі, вже розпочато роботу щодо усунення пошкодження.
"Через пошкодження мережі частина (приблизно 50%) міських телефонів не працює. Інші працюють у межах міста. Бригада вже виїхала. Сподіваємося оперативно відновити", – зазначили у компанії.