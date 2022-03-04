Новини

Голова МАГАТЕ Гроссі спростував звинувачення Росії на адресу України про нібито спроби українців розробити ядерну зброю

33448
Голова МАГАТЕ Гроссі спростував звинувачення Росії на адресу України про нібито спроби українців розробити ядерну зброю
Про таке Гроссі заявив на пресконференції у штаб-квартирі МАГАТЕ 4 березня.

Про це інформує Цензор.НЕТ, з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Рафаель Гроссі підкреслив, що МАГАТЕ не має інформації "про будь-які відхилення матеріалів, якісь незадекларовані матеріали або діяльність, що веде до розробки ядерної зброї".

"Це питання для нас дуже зрозуміле; у нас немає жодної інформації, яка б ставила під сумнів виконання Україною зобов'язань щодо нерозповсюдження," - наголосив очільник МАГАТЕ.

Гроссі додав, що МАГАТЕ нині залишається у тісному контакті з українськими регуляторами-партнерами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МАГАТЕ планує фізичні перевірки атомних об'єктів в Україні, але не зараз, - Гроссі

📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢

ТОП-новини

всі новини