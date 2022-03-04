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NOVUS не співпрацюватиме з Coca-Cola через її рішення продовжити роботу в Росії

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NOVUS не співпрацюватиме з Coca-Cola через її рішення продовжити роботу в Росії
Мережа супермаркетів NOVUS відмовляється від співпраці з компанією The Coca-Cola Company через її рішення продовжити роботу в Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє NOVUS у фейсбуці.

"Наша мережа супермаркетів більше не співпрацює з компанією Coca-Cola, що продовжує роботу на території агресора! Відтепер у магазинах NOVUS ви не побачите жодного товару, що належить до бренду Coca-Cola. Його негайно прибирають з полиць усіх магазинів", - йдеться у повідомленні.

У мережі підкреслили, що придбання напоїв Rich, Schweppes, Sprite, Burn, BonAqua, Fanta, Monster, Fuzetea, Coca-Cola є спонсорською підтримкою компанії, що не засуджує дій загарбників на території України.

"Ми відмовляємось від всієї продукції, що належить до бренду. Представники можуть зв’язатися з нами і забрати геть всі свої товари, забруднені нелюдяність і байдужістю!" - заявили у NOVUS.

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Топ коментарі

  • Володимир Логойда
    Красавчики. Пошла жара . . .
    Вопрос : на какой день Кока-Кола сломается ?
  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    ЛЮДИ! ДАВАЙТЕ НЕ КУПУВАТИ ЦОЦА-ЦОЛУ! ЦЕ БУДЕ НАША КРАЩА ВІДПОВІДЬ!
  • Бандерівець
    Народ, давайте бойкотувати їх !!!
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