NOVUS не співпрацюватиме з Coca-Cola через її рішення продовжити роботу в Росії

Мережа супермаркетів NOVUS відмовляється від співпраці з компанією The Coca-Cola Company через її рішення продовжити роботу в Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє NOVUS у фейсбуці.

"Наша мережа супермаркетів більше не співпрацює з компанією Coca-Cola, що продовжує роботу на території агресора! Відтепер у магазинах NOVUS ви не побачите жодного товару, що належить до бренду Coca-Cola. Його негайно прибирають з полиць усіх магазинів", - йдеться у повідомленні.

У мережі підкреслили, що придбання напоїв Rich, Schweppes, Sprite, Burn, BonAqua, Fanta, Monster, Fuzetea, Coca-Cola є спонсорською підтримкою компанії, що не засуджує дій загарбників на території України.

"Ми відмовляємось від всієї продукції, що належить до бренду. Представники можуть зв’язатися з нами і забрати геть всі свої товари, забруднені нелюдяність і байдужістю!" - заявили у NOVUS.

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