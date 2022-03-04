Україна може і має вимагати конфіскації всіх енергетичних активів РФ у світі, – Зеркаль

Україна може і повинна вимагати повної конфіскації всіх енергетичних активів Російської Федерації у світі, щоб позбавити її змоги використовувати енергетику як зброю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написала у фейсбуці радниця міністра енергетики України, ексзаступниця міністра закордонних справ Олена Зеркаль.

Вона зауважила, що обстріл цієї ночі атомної станції – це квінтесенція всієї енергетичної політики Росії.

"Після нашої перемоги вона не зміниться. Змінитися має Європа, яка починає прозрівати… Тому наше завдання – також документувати використання енергетики в якості зброї. А тепер що можна зробити реалістично. Енергетичні активи - це зброя. Зброю конфісковують. Ми можемо і маємо вимагати повної конфіскації всіх енергетичних активів Російської Федерації у світі. Ми можемо і маємо використати ці активи для того, щоб збільшити фонд відбудови України. Російський енергетичний актив іде ... ні, не туди. Він іде з молотка", - написала Зеркаль.

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