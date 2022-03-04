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Єврокомісія припиняє науково-дослідну співпрацю з РФ

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Єврокомісія припиняє науково-дослідну співпрацю з РФ
Європейська комісія (ЄК) оголосила у п'ятницю про своє рішення призупинити співпрацю з російськими організаціями у галузі досліджень, науки та інновацій.

Про це заявила член ЄК з інновацій, досліджень та освіти Марія Габрієл, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми вирішили не займатися подальшими проєктами співпраці з досліджень та інновацій з російськими організаціями. Водночас ми наполегливо віддані забезпеченню продовження успішної участі України у програмах Horizon Europe та Euratom Research and Training", - заявила Габрієл.

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Вона зазначила, що в Єврокомісії вжито адміністративних заходів для забезпечення того, щоб українські вчені могли отримувати фінансування з дослідницьких та інноваційних програм ЄС.

У комюніке ЄК повідомляється, що Єврокомісія не укладатиме ні нових контрактів, ні будь-яких нових угод із російськими організаціями за програмою Horizon Europe. Крім того, ЄК призупиняє виплати російським організаціям у межах наявних договорів.

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Виконавчий заступник голови Єврокомісії Маргрете Вестагер так прокоментувала це рішення: "Дослідницька співпраця в ЄС ґрунтується на повазі свобод та прав, які лежать в основі досконалості та інновацій".

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Топ коментарі

  • Павло ШОвте
    Запад, дай ракетно-авиационную поддержку, сссссукиии!
  • Роман Шевченко 08ca72a5
    15 січня путін завершив операцію по військовому придушенню революції в казахстані.

    22 січня він вже підписує воєнні документи про вторгнення в україну.

    путін подумав, що в україні буде як в казахстані.

    просто захід ніяк не відреагував на незаконне введення військ одкб в казахстан. це було незаконне введення. тому що одкб створене для відбиття воєнної атаки на одну з країн одкб. а не для придушення революцій.

    захід не ввів за це ні одної санкції. а зло має бути покаране. якщо зло не покаране - воно наглвє.
  • Слава Свид
    дай боже
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