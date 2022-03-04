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Окупанти не дають "зелений коридор" для гуманітарки на Херсонщину, - ОВА

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Окупанти не дають "зелений коридор" для гуманітарки на Херсонщину, - ОВА
Російські окупанти, які перебувають у Херсонській області, не схвалили створення "зеленого коридору" для постачання гуманітарної допомоги до регіону. Вже сформовано 19 фур допомоги, але доставити їх неможливо.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Геннадій Лагута, інформує Цензор.НЕТ.

"Як щойно мені повідомили, що окупанти не дали добро на "зелений коридор" для постачання гуманітарної допомоги на Херсонщину. Українською владою було сформовано 19 фур для забезпечення потреб Херсона та області найнеобхіднішим. А тепер рашисти кажуть, що самі забезпечать гуманітарну допомогу", - написав Лагута у телеграмі.

Він пообіцяв і надалі вимагати від окупантів можливості підвезення української гуманітарної допомоги.

"Дякую також меру Херсона Ігорю Колихаєву за ті зусилля, які він докладає для забезпечення потреб мешканців міста", - підсумував Лагута.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про гуманітарні коридори: сьогодні ми побачимо, чи працює домовленість із РФ

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Топ коментарі

  • olele
    Ukraine operative [email protected]_esports



    УВАГА!

    Окупанти почали змінювати тактику та перестроювати колони.
    Вони зафарбовують літеру Z на транспорті, замінючи її на цифру "8", а машини з боєкомплектом мітять хрестами.

    Будь ласка, повідомляйте нам про їхні переміщення.
  • Запорізький козак
    ⚡️Мировая ядерная ассоциация (World Nuclear Association) поддерживает создание безопасных зон вокруг АЭС в Украине, сообщае Энергоатом.
  • Запорізький козак
    ⚡️Бренд Marks & Spencer приостанавливают поставки в Россию. Они также направят пожертвования украинским беженцам.
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