Західні юристи-міжнародники ініціювали міжнародний трибунал щодо путінської агресії

Група юристів, що є визнаними фахівцями з міжнародного права, запропонували створити міжнародний трибунал щодо злочину агресії, скоєного режимом Володимира Путіна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на Європейську правду.

"Європейська правда брала участь у представленні ініціативи та має у розпорядженні спільну заяву групи та документ, запропонований для підписання державам-членам ООН.

Юридична група з розробки цих документів працювала у співпраці з українським МЗС, а також із політичною підтримкою екс-прем’єра Британії Гордона Брауна. У п’ятницю, під час представлення документа у королівському інституті міжнародних відносин Chatham House, Гордон Браун запевнив щодо долученості та підтримки уряду Британії.

Агресія є міжнародним злочином, і Міжнародний кримінальний суд (МКС) у принципі може виносити вироки проти політиків, відповідальних на агресію. Однак постійнодіючі механізми не дають змоги притягнути Росії до відповідальності за неї, оскільки РФ не ратифікувала Римський статут МКС. Так само немає змоги притягнути РФ чи особисто Путіна до відповідальності у МС ООН або у ЄСПЛ.

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"Тому ми пропонуємо створення спеціального трибуналу з обмеженим фокусом на злочині агресії, який не може бути розслідуваний іншими судами", - йдеться у документі. Юристи також запропонували назву цього органу: Спеціальний трибунал щодо покарання за злочин агресії проти України. Ініціювати його створення можливо вже зараз, поки агресія триває.

У історії був подібний приклад. Під час Другої світової війни у1942 році, представники різних націй зустрілися у Лондоні для рішення про те, що робити з воєнними злочинами Німеччини. Зрештою це призвело до створення трибуналу і до Нюрнберзького процесу.

"Я вважаю, що це притягнення Путіна до відповідальності – реалістична річ", - заявив під час представлення Гордон Браун.

Авторитетний британський юрист (у статусі QC) Філіп Сендз, який теж представляв документ, запевнив, що з точки зору міжнародного права цей трибунал може бути створений, за наявності політичної волі. "Чи це можливо зробити? Так. Чи це буде зроблене? Тут є питання", - зауважив він.