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Літаки НАТО не мають діяти над українським повітряним простором, а війська НАТО - не мають діяти на території України, - Столтенберг

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Літаки НАТО не мають діяти над українським повітряним простором, а війська НАТО - не мають діяти на території України, - Столтенберг
Союзники погоджуються, що літаки НАТО не мають діяти над українським повітряним простором, а війська НАТО не мають діяти на території України.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Що стосується безпольотної зони. Це було згадано. Водночас союзники погоджуються, що літаки НАТО не мають діяти над українським повітряним простором або війська НАТО - діяти на території України", - сказав Столтенберг на пресконференції за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО у Брюсселі у п'ятницю.

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Топ коментарі

  • Anatoliy A 006b9dda
    Пидар
  • Andy S 89bd7d80
    Они опасаются ядерной войны. Хотя на самом деле они фактически уже участвуют в этой войне, поставляя нам оружие. Следующий шаг - начать сбивать рашистские ракеты хотя бы в западной части Украины с помощью ПРО с террритории Польши. Это вряд ли можно назвать прямым участием в войне. А нажать ядерную кнопку пуйло может в любой момент, его не нужно провоцировать, он сам себя прекрасно спровоцирует. Да только поймут на Западе это слишком поздно.
  • Саша Пончик
    Столтенберг иди к русскому кораблю.
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