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Туреччина пропонує організувати зустріч Кулеби та Лаврова у Анталії, - Чавушоглу

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Туреччина пропонує організувати зустріч Кулеби та Лаврова у Анталії, - Чавушоглу
Туреччина запропонувала провести зустріч глав МЗС України та Росії Дмитра Кулеби та Сергія Лаврова на полях дипломатичного форуму в Анталії. Турецька сторона вважає, що може допомогти налагодити контакт між країнами.

Про це заявив глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Туреччина - одна з небагатьох країн, здатних налагодити діалог з обома сторонами. Ще до початку війни ми планували зібрати обох міністрів закордонних справ на дипломатичному форумі в Анталії, але це було до війни. Ми хочемо звести українську та російську сторони на міністерському рівні. Але я не знаю, чи може за цих умов приїхати глава МЗС України", - заявив Чавушоглу.

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Топ коментарі

  • Игорь Рыбалка 05625755
    Який сенс? Лавров неадекватний, можна зустрітися с горилою в зоопарку з таким самим результатом.
  • Small Jerboa
    Я гадаю, Кулеба зможе НАБИТИ МОРДУ Лаврову!!!
    Він помолодше та жвавіший.
    Хм...
    Перемовини?
    Ні, це не мае сенсу!
    А ось хоч набити морду, то можна!
  • Павло ШОвте
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