Туреччина пропонує організувати зустріч Кулеби та Лаврова у Анталії, - Чавушоглу

Туреччина запропонувала провести зустріч глав МЗС України та Росії Дмитра Кулеби та Сергія Лаврова на полях дипломатичного форуму в Анталії. Турецька сторона вважає, що може допомогти налагодити контакт між країнами.

Про це заявив глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Туреччина - одна з небагатьох країн, здатних налагодити діалог з обома сторонами. Ще до початку війни ми планували зібрати обох міністрів закордонних справ на дипломатичному форумі в Анталії, але це було до війни. Ми хочемо звести українську та російську сторони на міністерському рівні. Але я не знаю, чи може за цих умов приїхати глава МЗС України", - заявив Чавушоглу.

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