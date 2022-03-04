Новини

Путін відмовився від прямої розмови з Зеленським

35020100
Путін відмовився від прямої розмови з Зеленським
Президент держави-агресора Володимир Путін відмовився розмовляти напряму з українським лідером Володимиром Зеленським.

Про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на російське опозиційне видання "Медуза".

Пєсков заявив, що Кремль відмовився від прямої розмови Володимира Путіна із Володимиром Зеленським.

Він також заявив, що Росія не відмовляється від вимог денацифікації України, про що раніше повідомляла українська сторона.

Читайте: Зеленський - Путіну: Сядь зі мною за стіл переговорів. Я не кусаюсь! Чого ти боїшся?

📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢

Топ коментарі

  • Олег Васильевич 44790e6c
    Денацификация и депутинизация России, это должно быть одно из наших требований!
  • Слава Свид
    она не с кем не будет говорить..оно сошло с ума
  • Kristina Rubcova
    сцикло він просто, а царь то гольій!
Дивитись усі коментарі

Матеріали за темою

ТОП-новини

всі новини