Новини • Війна

Шольц обговорює з Путіним створення гуманітарних коридорів, - ОП

475920
Шольц обговорює з Путіним створення гуманітарних коридорів, - ОП
Радник голови офісу президента України Михайло Подоляк повідомив, що канцлер Німеччини Олаф Шольц у цей час домовляється з президентом РФ Володимиром Путіним про створення гуманітарних коридорів в Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

"Просто зараз канцлер Німеччини Олаф Шольц говорить з російським президентом про гуманітарні коридори. Світ нарешті усвідомив усю ту катастрофу, яку організували росіяни. З нашого боку відповідальні щодо гуманітарних коридорів Ірина Верещук та Сергій Трусов", - розповів Подоляк.

Читайте також: Для деескалації в Україні необхідно терміново домогтися припинення вогню, - Шольц

📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Danilo Kosmina 10be22a1
    гуманітарні коридори від хйла - то дорога в пекло
  • PREDATOR PREDATOR
    Москалі завжди розстрілювали гумконвої.
  • olele
    ІнфоВійська України/[email protected]_army_org

    2 ч



    В деревне Тёткино, Курская область, взорвался склад боеприпасов. Случайно...
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини