Шольц обговорює з Путіним створення гуманітарних коридорів, - ОП

Радник голови офісу президента України Михайло Подоляк повідомив, що канцлер Німеччини Олаф Шольц у цей час домовляється з президентом РФ Володимиром Путіним про створення гуманітарних коридорів в Україні.