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Столтенберг: Закликаємо Путіна зупинити війну і негайно вивести всі свої війська з України без усіляких умов

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Столтенберг: Закликаємо Путіна зупинити війну і негайно вивести всі свої війська з України без усіляких умов
Президент Росії Володимир Путін повинен припинити війну проти України і вивести російські війська без всяких умов.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО у Брюсселі у п'ятницю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми закликаємо президента Путіна зупинити цю війну негайно, вивести всі свої війська з України без умов і розпочати реальну дипломатію", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Літаки НАТО не мають діяти над українським повітряним простором, а війська НАТО - не мають діяти на території України, - Столтенберг

Нагадаємо, за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО у Брюсселі у п'ятницю Столтенберг також заявив, що літаки НАТО не мають діяти над українським повітряним простором, а війська НАТО не мають діяти на території України.

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Топ коментарі

  • Алексей Рябов 1b2bb5d9
    Столтенберг как и хуйло в какой то своей реальности живёт. Кого он там призывает?!
  • clever person
    Путин и руководство России совершили ошибку начав эту жестокую и братоубийственную войну(если вспомнить что Россияне считают нас братским народом).
    Военной силой уже не покорить Украинский народ, который почувствовал вкус свободы современного мира и его уже не загонишь в стойло раба диктатуры.
  • Петро Другий
    Ну все, тепер точно послухається
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