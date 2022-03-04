Столтенберг: Закликаємо Путіна зупинити війну і негайно вивести всі свої війська з України без усіляких умов
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Президент Росії Володимир Путін повинен припинити війну проти України і вивести російські війська без всяких умов.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО у Брюсселі у п'ятницю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Ми закликаємо президента Путіна зупинити цю війну негайно, вивести всі свої війська з України без умов і розпочати реальну дипломатію", - зазначив він.
Нагадаємо, за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО у Брюсселі у п'ятницю Столтенберг також заявив, що літаки НАТО не мають діяти над українським повітряним простором, а війська НАТО не мають діяти на території України.