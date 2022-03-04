Новини • Війна

Путін тотально недооцінив силу української армії, яка змогла чинити опір, відтісняти, - Столтенберг

1824462
Путін тотально недооцінив силу української армії, яка змогла чинити опір, відтісняти, - Столтенберг
Президент РФ Володимир Путін тотально недооцінив українську армію, зокрема, в можливості опору російським військовим.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час брифінгу після позачергової зустрічі глав МЗС країн НАТО, Швеції, Фінляндії та Євросоюзу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Путін тотально недооцінив силу української армії, яка змогла чинити опір, відтісняти, сповільнювати просування сил РФ. Це перш за все результат хоробрості української армії і українського народу і керівництва України, президента Зеленського", - заявив він.

Читайте також: Столтенберг: Закликаємо Путіна зупинити війну і негайно вивести всі свої війська з України без усіляких умов

📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢

Топ коментарі

  • Anatoliy A 006b9dda
    Украина тотально недооценила сыкливость и никчемность блока нато
  • Алекс Мышкевич
    та й ви, гівнюки із НАТИ теж недооцінили
  • CМEРTЬ ФAШИCTСЬКIЙ РОCIЇ !!!
    Вместо слов лучше дайте самолеты чтобы Украинская Армия могла действовать большими соединениями!
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини