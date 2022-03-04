Європейська комісія призупинила взаємодію з Росією та Білоруссю щодо програм прикордонного співробітництва
Про це повідомила комісар із питань згуртування та реформ Еліза Феррейра, текст заяви якої опубліковано на сайті Єврокомісії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Уніан".
"Російська воєнна агресія є кричущим порушенням Статуту ООН, міжнародного права і порядку. Призупинення всіх прикордонних і транснаціональних програм та виплат для Росії й Білорусі та водночас зміцнення підтримки України є конкретним висловленням європейської й згуртованої політики солідарності з українським народом", - наголосила Феррейра.
За її словами, відповідне рішення ухвалено у відповідь на російську агресію з метою повного втілення всіх обмежувальних заходів ЄС.
Відтепер Євросоюз не виплачуватиме жодних коштів Росії та Білорусі за програмами транскордонного співробітництва. Рішення набуває чинності негайно.
Зокрема, Євросоюз фінансував 8 програм для РФ на суму 178 млн євро і дві програми з Білоруссю на 257 млн євро. Співпрацю з Росією і Білоруссю призупинено на період 2021-2027 років.
Водночас Єврокомісія терміново вивчає правові та організаційні можливості для зміцнення прикордонного співробітництва з Україною в межах програм, які існують між Україною та Польщею, Угорщиною, Румунією і Словаччиною.