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Перемовини із РФ йтимуть важко. Позиція України дуже сильна, на принизливі поступки ми не підемо, - Подоляк

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Перемовини із РФ йтимуть важко. Позиція України дуже сильна, на принизливі поступки ми не підемо, - Подоляк
Переговори між Україною і Росією йтимуть важко. Але українська сторона не піде на поступки, які можуть принизити боротьбу за свободу.

Про це сьогодні на брифінгу повідомив член української делегації Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Позиція Росії жорстка, але й позиція України теж жорстка, тому переговори йтимуть важко, але вони йтимуть", - сказав він.

Він також назвав складові переговорів.

"Перша - позиція України дуже сильна, посилена західними партнерами. Друга - (президент. - Ред.) - Зеленський точно не піде ні на які поступки, які можуть принизити нашу боротьбу з РФ", - наголосив Подоляк.

За його словами, українська делегація розуміє психологічний стан та цілі російської сторони.

"Ми розуміємо, куди вони хочуть зайти, чому вони так думають", - додав Подоляк.

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Топ коментарі

  • Виталий Смирнов cf047e2b
    Что я за эти дни понял, так это нужно больше убивать. В глазах каждого россиянина приверженца путина должен быть страх при упоминании Украины. Иначе, никак. Этого параноика путина можно остановить только силой.
  • Роман Шевченко 08ca72a5
    "Вимоги путіна: насамперед демілітаризація та нейтральний статус України - щоб із її території ніколи не було загрози для Росії"

    А наше требование - демилитаризация и нейтральный статус россии! Чтобы с ее территории не было никогда угроз для Украины!

    Пусть уничтожит все свое оружие!

    Он говорит, что в Украине могут быть размещены ракеты. А в россии уже есть ракеты, которые угрожают Украине! Пусть уничтожит все российские ракеты!

    И нейтральный статус россии пусть пример! Пусть выйдет с ОДКБ!

    Вот эти условия выдвигайте россиянам!
  • Иван Петров d4225322
    Какие поступки? Чувак разрушил всю страну и убил кучу людей.
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