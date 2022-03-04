Перемовини із РФ йтимуть важко. Позиція України дуже сильна, на принизливі поступки ми не підемо, - Подоляк

Переговори між Україною і Росією йтимуть важко. Але українська сторона не піде на поступки, які можуть принизити боротьбу за свободу.

Про це сьогодні на брифінгу повідомив член української делегації Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Позиція Росії жорстка, але й позиція України теж жорстка, тому переговори йтимуть важко, але вони йтимуть", - сказав він.

Він також назвав складові переговорів.

"Перша - позиція України дуже сильна, посилена західними партнерами. Друга - (президент. - Ред.) - Зеленський точно не піде ні на які поступки, які можуть принизити нашу боротьбу з РФ", - наголосив Подоляк.

За його словами, українська делегація розуміє психологічний стан та цілі російської сторони.

"Ми розуміємо, куди вони хочуть зайти, чому вони так думають", - додав Подоляк.

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