Visa тимчасово скасовує транзакційні комісії в Україні

Visa заявила, що підтримує бізнес в Україні та тимчасово скасовує транзакційні комісії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба компанії.

"Ми розділяємо зусилля уряду України щодо забезпечення стабільності та безпеки платіжної інфраструктури та використання цифрових платежів, і підтримуючи це, Visa скасує внутрішні транзакційні комісії та призупинить дію міжбанківської комісії для внутрішніх транзакцій в торгівельних точках впродовж березня 2022 року", - йдеться в офіційній заяві компанії.

Крім того, Visa тимчасово скасує внутрішні міжбанківські та еквайрингові транзакційні комісії на території України для платежів на благодійні цілі до 31 травня 2022 року.

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"Ці заходи спрямовані на підтримку наших клієнтів торгівельно-сервісних підприємств, а також на забезпечення функціонування електронних платежів в цей складний час", - зазначають у Visa.

"Команда Visa абсолютно шокована ганебним вторгненням в Україну російськими військовими силами, якому немає виправдання", - заявила Віра Платонова, старша віцепрезидентка, директорка з регіонального розвитку Visa в Україні, Грузії, та країнах Кавказу, Центральної Азії і Південно-Східної Європи.

За її словами, перераховані кроки погоджені з міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим та першим заступником глави ОП Ростиславом Шурмою.