Війська РФ обстріляли із "Градів" селище Мангуш на Донеччині: кількість жертв уточнюється

Смт Мангуш потрапив під обстріл російських градів. Постраждали вулиця Миру, Будинок культури, будівля податкової та Пантеон слави.

Про це голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Є жертви серед цивільних, їхня кількість уточнюється. Рятувальні та відновлювальні роботи поки що не розпочинали - тривають обстріли", - зазначив Кириленко.

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