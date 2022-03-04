Війська РФ обстріляли із "Градів" селище Мангуш на Донеччині: кількість жертв уточнюється
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Смт Мангуш потрапив під обстріл російських градів. Постраждали вулиця Миру, Будинок культури, будівля податкової та Пантеон слави.
Про це голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.
"Є жертви серед цивільних, їхня кількість уточнюється. Рятувальні та відновлювальні роботи поки що не розпочинали - тривають обстріли", - зазначив Кириленко.