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РФ вводить в Україну важче озброєння та продовжує свої атаки, - Столтенберг

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РФ вводить в Україну важче озброєння та продовжує свої атаки, - Столтенберг
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що наступні дні в Україні, ймовірно, будуть важчими, оскільки збройні сили Росії вводять важче озброєння та продовжують свої атаки у всій країні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Наступні дні, ймовірно, будуть гіршими, з великою кількістю смертей, великими стражданнями і більшими руйнуваннями, оскільки збройні сили Росії вводять важче озброєння і продовжують свої атаки у всій країні", - сказав Столтенберг на пресконференції за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО у Брюсселі у п'ятницю.

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Топ коментарі

  • Павло ШОвте
    НАТО отказалось защищать небо Украины. Трусость Запада и пособничество Русне привело к разрушению и оккупации Чечни хотя их предупреждали Кремль на этом не остановится. Трусость привела к захвату части Молдовы, Грузии и Украины. Очередная трусость Запада приведет к войне в Европе
  • экзорцист
    В такому разі "мальчіков" в полон не брати.
  • Павло ШОвте
    "ПАРТНЕРИ", ЗАКРИЙТЕ НЕБО!!!
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