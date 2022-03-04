РФ вводить в Україну важче озброєння та продовжує свої атаки, - Столтенберг
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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що наступні дні в Україні, ймовірно, будуть важчими, оскільки збройні сили Росії вводять важче озброєння та продовжують свої атаки у всій країні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Наступні дні, ймовірно, будуть гіршими, з великою кількістю смертей, великими стражданнями і більшими руйнуваннями, оскільки збройні сили Росії вводять важче озброєння і продовжують свої атаки у всій країні", - сказав Столтенберг на пресконференції за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО у Брюсселі у п'ятницю.