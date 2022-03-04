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Делегації України та РФ домовилися не оприлюднювати деталі процесу перемовин, - Арахамія

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Делегації України та РФ домовилися не оприлюднювати деталі процесу перемовин, - Арахамія
Делегації України та РФ домовилися не оприлюднювати деталі переговорного процесу.

Про це представник української делегації – голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми одразу як приїхали, на першій же зустрічі домовилися, що працюємо жорстко офрекордс. Ніяких повідомлень у пресі. Фотографуємо початок, потім всі покидають місце переговорів. І після того, наприкінці раунду, робимо невелике комюніке. Окрім цього, жодних коментарів", - сказав Арахамія.

Він також зазначив, що нікому не давали дозволу висловлювати будь-яку позицію стосовно переговорного процесу.

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Топ коментарі

  • Claudia Smith
    я цій арахамії не довіряю. ще за нашими спинами домовляться про якусь зраду.
  • Мирон Левицький
    Щоб народ не збунтувався і вас підорів не повісив.
  • Александр Карин
    Це ще що за шури-мури з ворогом за спиною українців!? Ви там не охуїли!?
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