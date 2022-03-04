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Наступні дні для України будуть, імовірно, ще гіршими, - Столтенберг

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Наступні дні для України будуть, імовірно, ще гіршими, - Столтенберг
Генсек НАТО Єнс Столтенберг прогнозує подальшу ескалацію в Україні внаслідок агресивних дій РФ.

Про це Столтенберг заявив після надзвичайного засідання Північноатлантичної ради, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланнаям на "Європейську правду".

Столтенберг заявив, що війна Росії в Україні - це найгірша військова агресія в Європі за десятки років, з обстрілами житлових будинків та безрозсудними діями на ЗАЕС.

"Найближчі дні, імовірно, будуть гіршими. З більшою кількістю смертей, страждань та руйнувань. Російська авіація застосовує все важчу зброю і продовжує атаки по всій країні", - заявив Столтенберг.

"Ми закликаємо президента Путіна негайно зупинити війну та вивести всі війська з України без висунення умов", - сказав генсек НАТО.

Він звернувся до Путіна з закликом перейти до переговорів.

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Топ коментарі

  • Борис Фесенко
    Оракул ебаный!((((
  • ingvarr papusha
    Уебаны ну так дайте хоть ПРО чтоб хоть от ракет защитились , самолёты и так сбиваем потихоньку. Сука уроды сыкливые ,нахуй теперь нам не нужно в НАТО там пидары которые бояться всего .
  • Шимус
    то мы мля не знаем- капитан очевидность
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