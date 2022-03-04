Рада дозволила почати експропріацію власності РФ в Україні
Про Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на телеграм-канал партії "Слуга народу".
Як наголосила Марія Мезенцева, примусове вилучення в Україні майна і коштів РФ та її резидентів здійснюється без будь-якої компенсації їхньої вартості.
"Законопроєкт визначає:
📢 Принципи примусового вилучення в Україні об’єктів права власності Російської Федерації та її резидентів.
📢 Підстави та порядок примусового вилучення в Україні об’єктів права власності Російської Федерації та її резидентів.
📢 Правовий режим примусово вилучених в Україні об’єктів права власності Російської Федерації та її резидентів", - йдеться у повідомленні.
Рішення про примусове вилучення власності РФ буде приймати Рада національної безпеки та оборони, а вводити в дію - президент своїм указом.